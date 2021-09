Foto: René Larsen

Hånden fuld af nederlag

Sport Nordsjælland - 24. september 2021 kl. 21:14 Af René Larsen

Skal man tage ja-hatten på så skal man hæfte sig ved, at Nordsjælland var tættere på at tage point, end oprykkerne har været i de tre foregående kampe, og således er tættere på at slette nullet i tabellen. Det kan oprykkerne tage med sig fra fredagens møde med TTH Holstebro i Royal Stage i Hillerød, der resulterede i et nederlag 25-32.

Med til historien er også, at TTH er ramt af skader og at holdet i midtugen var en tur i Portugal for at spille europæisk. Det var således ikke et vestjysk hold i højeste omdrejninger.

Men det kan man ikke bebrejde Nordsjælland, der startede ganske godt. Jimmi Andersen tog pænt fra i målet. Han nappede blandt andet et straffekast fra Magnus Bramming og siden greb han Nikolaj Markussen ud.

Magnus Bramming var mod forventning med i Hillerød. Hans kone er højgravid hjemme i Holstebro, men Brammings forældre var med i Hillerød og klar til at køre tværs gennem landet, hvis der skulle komme et telefonopkald undervejs.

Hans tilstedeværelse kunne Nordsjælland godt have undværet. Han fik en stor rolle i opgøret. Derimod blev er kun en mindre perifer rolle til Nikolaj Markussen, der kun fik kort til på den for ham akavede position som højre back. Resten af tiden varmede han bænk.

Det var med til at Carl-Emil Haunstrup med to mål i træk kunne bringe Nordsjælland foran 9-6, og siden gav Andreas Magaard Nordsjælland en føring på 11-9.

Men herefter brød Nordsjælland rytmen med et par udskiftninger. Såvel Thomas Kjærgaard som Nichlas Hald havde ikke held med deres første aktioner, og så var Nordsjælland pludselig bagud 13-11, inden cheftræner Simon Dahl vendte tilbage til startformationen.

Det stabiliserede hjemmeholdet, og efter en redning få sekunder før tid kunne målmand Frederik Andersson sende Nordsjælland til pause med 15-15.

To mål af en storspillende Tobias Jørgensen sikrede, at det stod 17-17 fem minutter inde i 2. halvleg, men herefter fulgte en fæl Nordsjælland-periode.

I de næste ti minutter scorede Nordsjælland kun et enkelt mål men brændte i samme periode et hav af muligheder på TTHs Josip Cavar over e ndesværre alt for bred kam.

Med så ringe en effektivitet kan det blive svært for Nordsjælland at vinde kampe. Der bliver alt for store huller at lappe, og bagud 21-26 var opgøret afgjort.