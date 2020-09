En tilskuere, der sad på tribunen i baggrunden, er blevet testet positiv for corona. Det var til kampen i Hillerød mellem Nordsjælland og Skovbakken i weekenden.

Håndboldtilskuer testet positiv

En tilskuer til weekendens kamp i mændenes 1. division mellem Nordsjælland Håndbold og Skovbakken er blevet testet positivt for COVID-19-virus.

- Det drejer sig om én tilskuer, som sad på Malerfirma Schmeer Tribunen, som er på den side af Royal Stage, hvor spillerne løber ind og dommer- og speakerbordet er. Det er den tribune, du ser på billedet her over, der er taget mens NH-spillerne varmede op til kampen i lørdags, oplyser direktør H.P. Dueholm.

Klubben opfordrer derfor alle de tilstedeværende i lørdags til at holde øje med symptomer, eventuelt blive testet og orientere dem, man har været sammen med under kampen og siden. Klubben opfordrer ligeledes til at bruge appen »Smitte Stop«.