Se billedserie Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Send til din ven. X Artiklen: Håndboldspillere på brandmandsøvelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndboldspillere på brandmandsøvelse

Sport Nordsjælland - 23. juli 2021 kl. 18:44 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Skal Nordsjælland Håndbold slukke ildebrande i løbet af comeback-sæsonen i Håndboldligaen, så spillerne også klar til det. I første træningsuge blev spillerne kørt godt igennem på brandmandskolen i Skibstrup ved Helsingør iført tung oppakning og røgdykker-udstyr.

- Det er også lidt for at lave noget andet. Spillerne skal lige rystes lidt sammen. Der er mange, der ikke kender hinanden så godt endnu, forklarer fysisk træner i Nordsjælland Håndbold, Per Nielsen, der har stået for det praktiske omkring arrangementet.

Men ud over, at det er hyggeligt og anderledes, så er der også en mening med galskaben. Der er gennem flere år arbejdet hårdt og målrettet med fysikken.

- Det lærte vi af, senest vi var i Håndboldligaen. Vi kunne godt være med i de første 50 minutter, men når kampene skulle afgøres, så manglede vi nogle kilo og noget power til allersidst til at vinde de direkte dueller, siger Nordsjællands cheftræner Simon Dahl.

Det har klubben brugt en stor del af tiden i 1. division på at forbedre. Ud over at man skulle vinde kampene, så man kunne rykke op, så var det også vigtigt at fremstå i en bedre fysisk forfatning.

Og det føler Simon Dahl, at hans mandskab også gør her forud for den kommende sæson.

- Det er dejligt at se, at folk er mødt ind fra ferien i god form. Grundformen er rigtig god. Testene i denne uge har set fine ud, siger Simon Dahl og fortsætter:

- Det betyder, at vi i den kommende tid hurtigere kan begynde at fokusere på håndboldspillet, men selvfølgelig vil det fysiske stadig have stor vægt her i opstarten. Det vil det altid have.

- I den kommende uge har vi ti træningssamlinger. Heraf har de seks vægt på det fysiske, mens de fire har mere vægt på det håndboldmæssige.

Først i starten af august starter Nordsjælland med at spille træningskampe. De to første spilles i en træningslejr i Herning mod henholdsvis HC Midtjylland og Skanderborg-Århus. Derefter følger lokalrivalerne HØJ, samt de to svenske elitserie-klubber Ystads IF og LUGI.