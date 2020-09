Pia Toelhøj og Chen Yan, da de i 2018 var med til at vinde det danske mesterskab med Hillerød Bordtennis. I år er de igen grundstammen på det hold, der skal gentage triumfem fra både 2018 og 2019. Foto: Hans Jørgen Johansen

Håber på hattrick til kvinderne

Ambitionen for Hillerød Bordtennis er at kvinderne skal blive danske mestre for tredje år i træk.

Sport Nordsjælland - 10. september 2020 kl. 19:16 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både kvindernes og herrernes bedste hold i Hillerød ligger i landets øverste række, men der er store forskelle i ambitionerne for de to hold. Mens man håber på, at herrerne går i slutspillet og ikke ender i nedryknigsspillet, så er ambitionen for kvinderne at vinde guld for tredje år i træk.

