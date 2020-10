HØJ var længe om det

HØJ kom tilbage på vindersporet hjemme i Jyllinge Hallen, da bundholdet SUS Nyborg blev sendt hjem med et nederlag 31-25 i mændenes 1. division. Men det var også det eneste, der kørte på skinner for HØJ.

SUS Nyborg var i front det meste af 1. halvleg. Det var kun i kraft af et sidste-sekund-scoring af Marcus Stroustrp, der gjorde, at HØJ kunne gå til pause med en føring 13-12.

SUS Nyborg forsøgte dog at hænge ved og kom også på 16-14 og siden 22-20, inden cheftræner Jesper Fredin tog timeout.

Træneren sendte Morten Slundt i aktion, der ellers skulle pleje en ømfindtlig lyske. Slundt skulle være med til at få HØJ's syv-mod-seks spil til at glide, og det kom det også til at gøre. Med tre HØJ-scoringer i træk blev kampen afgjort.