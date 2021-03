HØJ-streg drager vestpå

- Jeg har valgt Lemvig-Thyborøn, fordi jeg ønsker at tage et skridt op af. Derudover har jeg ønsket at spille et sted, hvor jeg kunne få en rolle og være med til at bidrage til holdet, og her syntes jeg, at Lemvig-Thyborøn lød som det perfekte match, siger Villads Raahauge til klubbens hjemmeside.