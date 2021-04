Morten Slundt scorer for HØJ. Foto: René Larsen

HØJ sætter klubrekord

HØJ holder fast i den spinkle mulighed for at besætte tredjepladsen i 1. division og dermed spille kvalifikationskampe til Håndboldligaen med en sejr 29-26 over Grindsted i Jyllinge Hallen lørdag i påsken.