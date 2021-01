HØJ holder på Fredin

- Selvom pointhøsten i denne sæson har været lidt tynd efter Corona-nedlukningen, synes vi fortsat, at vores 1. divisions trup er i rigtig fin udvikling, og det skyldes selvfølgelig dels spillermaterialet, men lige så meget Fredins tilgang til opgaverne på og uden for banen og hertil hans store engagement i at få projektet til at lykkes, siger direktør i HØJ Elite, Lars Vinther i en pressemeddelelse.

- Jeg har fået muligheden for mig at sætte mit eget præg, og jeg er enormt stolt over den udvikling, som både klubben og jeg selv har gennemgået de seneste år. HØJ Elite har et ambitionsniveau, der tiltaler mig meget, men klubben har samtidig en stor forståelse for vigtigheden af at »skynde sig langsomt«. Kombinationen af ambition og fornuft tror jeg på er den helt rigtige tilgang i jagten på, at HØJ Elites herrer en dag kan blive et hold i håndboldligaen. Vi er nået der til, at fundamentet er ved at være på plads, og jeg glæder mig til, at vi skal høste den resultatmæssige frugt af det hårde arbejde, der er gjort de senere år. Sidst, men vigtigst af alt, føler jeg mig rigtig godt tilpas i HØJ, siger Jesper Fredin.