Marcus Stroustrup har bundet sig til HØJ frem til sommeren 2024. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: HØJ fremtids-sikrer sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HØJ fremtids-sikrer sig

Sport Nordsjælland - 01. september 2021 kl. 15:26 Af René Larsen Kontakt redaktionen

HØJ er kendt for at have rutinerede spillere som Bo Spellerberg og Søren Haagen i truppen, men klubben råder også over en række store unge talenter, og 1. divisionsklubben har nu fremtidssikret sig. Ølstykke-Jyllinge har nemlig forlænget aftalen med 21-årige Marcus Stroustrup for yderligere tre sæsoner.

Marcus Stroustrup er oprindeligt fra Ågerup ved Roskilde, men han er rundet af GOG's berømmede akademi. Han har vundet EM-bronze med U18-landsholdet og vundet DM to gange som ungdomsspiller.

Stroustrup kom til HØJ for et år siden, og han viste allerede i sin første sæson sit store potentiale på playmakerpositionen.

Han var en af de bærende kræfter i HØJs bedste sæson nogensinde, der resulterede i en femteplads i 1. division.

- Allerede efter én sæson er Marcus en stor profil i 1. division, og jeg er utrolig glad for, at vi ikke skal spille imod ham de næste tre sæsoner, men derimod har ham med i vores ende af banen. Senest i vores 1/8-dels finale i mandags mod ligaholdet fra TTH Holstebro kunne alle se, at han var en udfordring for modstanderne", siger HØJs cheftræner Jesper Fredin i en pressemeddelelse.

Heri uddyber cheftræneren:

- han har haft en flot udvikling gennem sit første år i HØJ Elite. Hans hurtige retningsskifte og flair for spillet passer rigtig godt ind i den måde, vi spiller angrebshåndbold på, og han er en stor udfordring for vores modstandere. Marcus har ovenikøbet tilegnet sig nogle defensive kompetencer og er blevet to-vejs spiller tidligere, end vi havde forventet; det betyder, at vi også får et større bidrag til vores kontrafase.

HØJ sæsondebuterer i 1. division på tirsdag med et lokalbrag, hvor Roskilde, der fik et wildcard til rækken, gæster Jyllinge Hallen.