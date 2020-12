HØJ fik halen på komedie i Hillerød

HØJ har hentet bare et enkelt point i de fire forudgående kampe efter turneringen blev sat i gang igen efter coronapausen. Det stod hurtigt klart, at HØJ ville få det svært.

Nordsjælland havde tydeligvis indstillet forsvaret på Bo Spellerberg og Marcus Stroustrup. De blev markeret tæt fra første fløjt, og HØJ måtte slide hårdt i det for at komme til afslutninger. Og når det så endelig lykkedes, så stod en stærkt spillende Frederik Andersson i Nordsjælland-målet som oftest i vejen.

Viktor Bang startede med at redde en friløber fra Jeppe Cieslak, men hurtigt meldte hverdagen sig også for HØJs andenkeeper. Det var i særdeleshed Nordsjællands playmaker Mathias Møller, der gjorde det onde ved HØJ-målmændene.

Otte gang scorede Mathias Møller i første halvleg, inden HØJs forsvars hardhitter Claus Hansen satte en stopper for opvisningen. Han fik - hændeligt - tildelt Mathias Møller en ordentlig blodtud, så Nordsjælland-spilleren lige måtte ud og tørres og have en ren trøje på, mens Claus Hansen fik to minutter i skammekrogen.

På det tidspunkt var opgøret for længst afgjort. Nordsjælland havde allerede i slutningen af 1. halvleg opbygget et forspring på ti mål.

2. halvleg kom således mest til at handle om, at HØJ skulle undgå en fuldstændig nedsmeltning, medens Nordsjælland kunne begynde at tænke strategisk på de kommende kampe. Således fik Nichlas Hald Christensen masser af spilletid i sit comeback efter en længere skadespause. Desuden var der også meget spilletid til nogle af de yderste mandater i truppen. Således nåede de to fløje Tobias Rasmussen og Benjamin Jørgensen begge at gøre sig bemærket med flere gode aktioner.