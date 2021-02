Se billedserie Marcus Stroustrup slider sig fri. Foto: Kim Rasmussen

HØJ byder sig til i toppen

Sport Nordsjælland - 13. februar 2021 kl. 16:44

HØJ gjorde, hvad holdet kunne for at bide sig fat i subtoppen af 1. division. Lørdag eftermiddag sejrede HØJ hjemme i Jyllinge Hallen 30-27 over Skovbakken i en kamp, hvor HØJ var i front det meste af vejen.

Hjemmeholdet startede stærkt. HØJ bragte sig foran 3-0 på to mål af Bo Spellerberg og et af Marcus Stroustrup.

Føringen blev skabt på godt forsvarsarbejde. Skovbakken havde svært ved at komme til afslutning overfor et levende HØJ-forsvar. Der var spillet næsten seks minutter, inden Skovbakken havde første afslutningen inden for målrammen, men den tog keeper Rasmus Døssing sig af.

Skovbakken fik et par minutter senere scoret i tomt mål i en kontra, medens HØJ havde Jeppe Jonasson siddende udenfor med en udvisning.

HØJ fortsatte det udmærkede forsvarsspil, men effektiviteten i den modsatte ende af banen var ikke den samme. Alt for mange afslutninger sad lige på Skovbakkens målmand Mads Hviid, der ikke behøvede at gøre det store udfald for at brillere. Men at stå der, hvor bolden kommer, er absolut også en topkvalitet hos en målmand.

Det gjorde, at Mads Johansen midt i 1. halvleg kunne bringe århusianerne foran 5-4. Men det skulle også blive eneste gang, at Skovbakken havde teten i den kamp.

Tre scoringer af Villads Raahauge banede vejen for en HØJ-føring 8-5, og selv om Skovbakken flere gange spiste af forspringet, så lagde HØJ så stort et tryk på gæsterne, at føringen blev udbygget til fire mål frem til pausen.

2. halvleg startede som en åben slagudveksling, og det skulle HØJ have holdt sig lidt fra. Det havde også nær kostet spilletiden for den unge målmand Victor Bang. Han fik dog lige holdt sig på banen med et par redninger, og det var godt for HØJ, for han diskede op med en lang række vigtige redninger senere i halvlegen.

Blandt andet nappede han to straffekast i træk ved stillingen 22-18.

Men Skovbakken var som en anden irriterende burre. Århusianerne var ikke til at hægte af. De kom hele tiden tilbage, og flere gange var Skovbakken kun nede med et mål. Blandt andet ved stillingen 26-25.

Men yderligere et par redninger af Victor Bang sørgede for, at Skovbakken aldrig kom på omgangshøjde, så var det afgjort i kampens sidste minut, da Marcus Stroustrup gjorde det til 29-26.