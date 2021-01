HØJ afgjorde det før pausen

HØJ valgte at tage en overnatning i Aarhus, så holdet kunne møde friske og veludhvilede frem til årets første kamp i 1. division på udebane i Frederikshavn mod Vendsyssel. Pengene var tilsyneladende givet godt ud, for HØJ kunne rejse hjem til Ølstykke-Jyllinge med en knusende sikker sejr 34-23.

Vendsyssel tog timeout for at stoppe blødningen. Lange Sebastian Andersen reducerede også en enkelt gang, men Morten Slundt og Tim Rantala sørgede med scoringer for, at HØJ kunne gå til pause med en føring 17-9.