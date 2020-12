HØJ: Mangler tilskuerne

- Vi er rigtig ærgerlige over at måtte mangle tilskuere. Vi havde glædet os til at spille hjemme i Jyllinge igen. Vi har en af rækkens allerbedste hjemmebaner, selv om den har været begrænset i denne sæson. Vi kunne have solgt dobbelt så mange billetter, som vi har gjort, så det har været ærgerligt med de restriktioner, selv om vi har fuld forståelse for dem, siger cheftræneren.