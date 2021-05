Se billedserie Andreas Pyndt viste sine guldmedaljer frem i det gode vejr på M.D. Madsensvej i Lillerød. Det var passende, at der var flag oppe i baggrunden, selvom det nok ikke havde noget med Brøndbys DM-guld at gøre. Foto: Mads Hussing

Guldvinder fra Allerød: Drømmen er FC Barcelona

Han tog som 11-årig fra Allerød FK til Brøndby IF, og i mandags fik han hængt DM-guldmedaljen om halsen.

Sport Nordsjælland - 28. maj 2021 kl. 19:54 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Andreas Pyndt fra Allerød har to medaljer som det synlige bevis på, at han er dansk mester i fodbold med Brøndby. Den ene medalje er fra Dansk Boldspil-Union, og den anden fra Danmarks Idrætsforbund. Han har ikke spillet et eneste minut for Brøndby i Superligaen i denne sæson, men han træner med dem hver dag, han har siddet på bænken ved et par kampe, og så var han med i pokalkampen mod Fremad Amager, som amagerkanerne vandt.

Han startede med at spille fodbold i Allerød FK, og allerede tidligt her blev han evalueret og havde spillersamtaler. Her skrev han blandt andet om sine mål for fremtiden:

- AFK 1 eller SAS Liga.

Ingen af de mål er gået i opfyldelse endnu, da han rejste til Brøndby langt tid før seniortiden, og han ikke har spillet i Superligaen endnu.

- Det er tættere på end dengang, konstaterer Andreas Pyndt med et grin.

Selvom det ikke er blevet til minutter på førsteholdet, så sidder han altså med de to guldmedaljer som bevis på, at han har vundet DM.

- Det er helt vildt. Jeg er lige blevet 20 år, og så sidder jeg og har vundet guld.

- Jeg har talt med andre på holdet om, at ens karriere lige er startet, og så sidder jeg med en guldmedalje. Det er uvirkeligt.

- Jeg har ikke haft den store andel i det, men alligevel sidder jeg med medaljen, siger Andreas Pyndt.

Kæmpe forløsning Det var en guldmedalje, der var ventet på i mange år i Brøndby. Ikke siden 2005 er den ellers så medaljevante vestegnsklub blevet dansk mester.

- Det kunne man se, da kampen blev fløjtet af. Vi skyndte os på banen for at juble, og så blev vi bare kastet ned i omklædningsrummet igen.

- Det var en kæmpe forløsning for spillere, fans og alle omkring holdet. Kampen sluttede ved 19-tiden, og vi fejrede fire-fem tider i omklædningen, for fansne havde omringet os, så vi kunne ikke gøre noget.

- Der blev drukket lidt bajere og sunget en masse sange. Der var nogen, der blev til fire-fem-tiden. Så lang tid var jeg der ikke. Jeg gik omkring 00.30, og stadig der stod der 15-20 fans ude foran stadion. Det var helt vildt, siger Andreas Pyndt, der ikke direkte blev genkendt af de tilbageværende fans.

- Jeg gik med en anden, der også er ung, og de råbte noget med Masterclass, og at vi er fremtiden derude, siger han.

En helt almindelig dag i Brøndby Andreas Pyndt træner med superligatruppen, og det betyder træning de fleste dage. Han fortæller om en typisk dag i Brøndby:

- Som regel møder vi ind en time før træningen begynder, og det gør den klokken 11.00. Så vi er der klokken 10.00. Så klæder vi om og forbereder os, varmer lidt op, strækker lidt ud. Så træner vi en til to timer. Derefter er der som regel styrketræning eller udstræk.

- Så er der frokost derefter. Vi er færdige ved 14-15-tiden, og så er det hjem og slappe af indtil næste træning. Det fylder hele tiden.

Fakta Navn: Andreas Pyndt

Alder: 20 år

Hjemby: Lillerød

Højde: 1,75 meter

Placering på banen: Central midtbane

Kontrakt: Brøndby til 30. juni 2023

Kampe i sæsonen: U19-ligaen: 15 kampe, Reserveligaen: 1 kamp, DBU Pokalen: 1

- Det ligger oveni hinanden, så det er lidt svært. Jeg tror også, der er nogle lærere, der er lidt trætte af, at jeg ikke kan være der. Heldigvis går jeg på Brøndby Gymnasium, som har et tæt samarbejde med klubben, så på den måde kan det lade sig gøre, at jeg nogenlunde kan være med i skolen, siger Andreas Pyndt, der har taget den matematiske studentereksamen over fire år, så der er mere tid til fodbold.

Han er færdig om mindre end en måned, og så bliver der satset endnu mere på fodbold.

- Jeg har jo spillet nul minutter i hele sæsonen, så det er klart, at jeg gerne vil tættere på holdet. Nu er skolen også færdig, så nu kan jeg fokusere 100 procent på fodbold og give det et skud, siger Andreas Pyndt, der også gerne taler om, hvor han gerne vil hen, når vi ser længere frem end de kommende år.

- Jeg har svært ved lange mål, men drømmen er at spille for Barcelona en dag. Men hvordan jeg kommer dertil, har jeg ikke lige regnet ud endnu. Første skridt må være at spille kampe for Brøndby, siger han.

Røg af landsholdet Andreas Pyndt har 16 ungdomslandskampe på CV'et, men de ligger nogle år tilbage.

- Jeg var inde omkring U16 og U17-landsholdet, og så har jeg ikke været med siden. Det var fedt at repræsentere landet. Det har været en drengedrøm altid, siger han.

Han ved ikke, hvor langt han er fra at komme med igen. Men han har en drøm om at spille på A-landsholdet en gang.

- Da jeg røg af, var jeg selvfølgelig irriteret, men når jeg ser tilbage på det i dag, så betyder det ikke noget, hvis jeg nu får 100 A-landskampe. Så vil jeg hellere det end at have 20 U16-landskampe, siger Andreas Pyndt.

Hans fodboldsommerferie bliver brugt på eksamenerne, og så starter Superligaen allerede igen i midten af juli.

En sejr for hele familien Hele familien har aktier i DM-guldmedaljen.

Der er langt fra Allerød til Brøndby - især når turen køres nærmest dagligt med en ambitiøs 11-årig gut, der gerne vil træne så meget som muligt.

Derfor har familien en stor rolle i Andreas Pyndts DM-medalje.

- Det kan der slet ikke sættes ord på. Jeg skiftede som 11-årig, og indtil jeg fik kørekort har de kørt mig. Så der ligger lidt benzinpenge der, siger han med et underspillet smil og fortsætter:

- De har skulle planlægge efter det. Så har jeg skullet til morgentræning, og det skulle de køre mig til.

- De har set hver kamp, og de har kørt til Jylland og i udlandet og set stævner. Det gælder også min bror og mine bedsteforældre.

- Det er sgu en sejr for hele familien, at jeg sidder med guldmedaljen her.

Andreas Pyndt har boet i Allerød altid. Lige indtil fornylig, hvor han og kæresten har fået en lejlighed tættere på Brøndby Stadion.

- Det er her, jeg har boet hele mit liv, siger han, og derfor begyndte han også at spille fodbold i AFK.

Her har han mange gode minder fra.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg husker det 100 procent rigtigt, men det er sådan, jeg husker det. Det er mit første stævne, hvor vi spilet indendørs. Vi spiller fire-fem kampe, og vi har en målscore på 40-0, og jeg har scoret 36 af dem, selvom jeg var målmand i to af kampene, siger Andreas Pyndt, der mener, at han var seks-syv år på det tidspunkt.

- Det var hulter til bulter, men jeg hyggede mig bare, siger han.

I sommeren 2011 skiftede han AFK's blå og hvide dragter ud med Brøndbys blå og gule.

- Det var igennem min far, der kendte en, der var træner derude. Han synes bare, jeg skulle komme ud og prøve det. Jeg stod på deres scoutingliste. Jeg prøvede det, og så har det bare været der lige siden, siger Andreas Pyndt, der ikke var Brøndby-fan dengang.

- Nej, det var jeg ikke. Jeg har aldrig holdt med danske hold, men jeg holder med dem nu, siger han.