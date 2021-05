Guldfuglen er flyveklar

Kamaldeen var flyvende på flere plan mod FC København og fik vist omverden, at han er klar til at forlade Superligaen.

- Spilletid er det vigtigste for mig. Så hvis jeg føler, at jeg får spilletid, så vil det være en god klub, siger Kamaldeen.

- Alle store klubber (er interessante, red.) - og de store ligaer. Der er ingen specifikke ligaer. Jeg er åben for det meste i de fem store ligaer, men også for store klubber uden for de ligaer - lige som Ajax. Men lige nu er jeg fokuseret på at slutte sæsonen af, og så er jeg åben for klubber, der er interesserede i mig.