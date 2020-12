Grim melding: FCN-diamant ude i månedsvis

Dommen er faldet, og det lyder på op til seks måneders pause for spilleren, der ellers har været et af de sikreste kort i FCN-opstillingen i denne sæson.

- Det er fantastisk at have sådan en spiller, der kan spille så mange forskellige positioner i løbet af en kamp - og forskellige positioner, når vi har bolden, eller når vi forsvarer. Han kan dække op både på midtbanen eller som en del af en bagkæde med fem mand - alt efter hvordan spillet udvikler sig. Det er der ikke mange, der kan, og han er en fremtidens spiller, siger Flemming Pedersen.

Diomande har også været en spiller i klar fremgang. Hvor han til at starte med spille back for at få ham vænnet til Superligaen, så har han været en garant for at sikre det FC Nordsjælland'ske pasningsspil.