Ibrahim El Faour i en kamp for FC Øresund mod Ledøje-Smørum. Foto: Jørgen Steen Jensen

Gorms afløser fundet i Fredensborg

Efter en længere årrække som spiller og siden træner stoppede Michael Gorm Nielsen i Sjællandsserienklubben Fredensborg BI efter denne sæson. Klubben syntes, at der skulle forandring.

I første omgang lød meldingen, at en afløser var lige på trapper, men det har trukket lidt længere ud end først planlagt. Sent tirsdag aften kunne Fredensborg BI dog afsløre, at Ibrahim El Faour bliver ny mand på posten.