Golfstjerne emigrerer

30. oktober 2020 Af René Larsen

Nanna Koerstz Madsen flytter fra sin lejlighed i Smørum for at optimere sin golfkarriere i Amerika. Det meddeler den 26-årige golfspiller i et opslag på facebook.

- Målet er top 20 i verden og vinde flere gange på LPGA Touren, lyder det fra Nanna Koerstz Madsen.

Nanna Koerstz Madsen er i øjeblikket bedste dansker som nummer 67 på kvindernes verdensrangliste.

- Normalt snakker jeg ikke så højt om mine egne mål, for så kan man jo lige pludselig fejle. Men som en del af en stor satsning, så skal jeg også turde at sige det højt. For at nå mine mål så skal der investeres endnu mere. For at rykke sig, så skal man være klar til at ofre det, man ikke har ofret før, lyder det fra golfspilleren.

Hun bosætter sig i Florida sammen kæresten Nicki Hansen, der også fungerer som caddie og manager for golfspilleren.

- Vi er overbeviste om, at skal man i top 20 i verden og lykkes på LPGA, så skal man også have sin base i USA. Man skal have de bedste træningsfaciliteter, klimaet skal være til golf året rundt, og så vil alle rejsetimerne blive en stor fordel at være foruden. Vi slipper for at være slave af kalenderen og afstanden, og så bliver det bare dejligt, at have sin egen seng, egne billeder på væggen osv, når man så er »hjemme« i USA, skriver Nanna Koerstz Madsen.

Golfparret har dog ikke planer om at bosætte sig permanent i USA.

- Tanken er fem år for at se, hvor langt vi kan nå, siger Nanna Koerstz Madsen.