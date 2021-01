Frederik Andersson forlænger med Nordsjælland. Foto: René Larsen

Glæde oven på corona-chok

Sport Nordsjælland - 21. januar 2021 kl. 12:56 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Hele Nordsjælland-lejren er i selvisolation efter onsdagens chok, hvor en spiller opdagede, at han var testet positiv for covid-19, da spillerbussen drejede ind på parkeringspladsen til opgøret mod HC Odense. Kampen blev aflyst, og Nordsjælland returnerede omgående med den smittede spiller på bagsædet og de øvrige i den forreste ende af bussen.

Dagen derpå er der imidlertid en god nyhed, der kan få humøret op, mens spillere og træner venter på at blive testet for om smitten har spredt sig.

Det er blevet officielt, at målmand Frederik Andersson har forlænget sin aftale med Nordsjælland for yderligere to sæsoner.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Nordsjælland Håndbold stadig er det rigtige sted for mig at være. Klubben er nærmest fra dag ét kommet ind under huden på mig, og derfor er jeg også rigtig glad for at have forlænget min aftale, siger 27-årige Frederik Andersson.

Frederik Andersson er i gang med sin anden sæson i Nordsjælland. Han kom til klubben efter en fortid i HIK og FIF.

- Mine forventninger er til fulde blevet indfriet og mere til. Vi har en virkelig dygtig træner i Simon Dahl, et godt set-up omkring holdet og et rigtig godt sammenhold på holdet. Samtidig er der en imponerende opbakning fra fans og sponsorer, som man i den grad mærker, og det er alt sammen med til at skabe et miljø, som ikke findes bedre øst for Storebælt, siger Frederik Andersson.

For Nordsjælland er der tale om at en vigtig brik er faldet på plads. Frederik Andersson har i denne sæson været den målmand, der har fået mest spilletid.

- Frederik har gennem hele sin tid i Nordsjælland lagt små lag til sit spil. Der er kommet flere »sikre« redninger, som giver os en god tryghed defensivt og en god ballast til at løbe kontra. Han har efterhånden en del erfaring, som han glædelig deler ud af, så vi i fællesskab fortsat kan løfte vores samlede niveau, siger cheftræner Simon Dahl.

Nordsjælland Håndbolds anden målmand, Marcus Holmén, vender tilbage til Sverige i næste sæson. Det gør kontraktforlængelsen endnu mere vigtig, men det er også en god kammerat, som Frederik Andersson må tage afsked med.

- Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske Markus held og lykke i Sverige og takke for det makkerskab, som vi har haft de sidste to år. Det har været en fornøjelse og et samarbejde, som jeg ikke har oplevet tidligere, siger Frederik Andersson.

De to målmænd mødes tidligst onsdag i næste uge. Søndag skal Nordsjælland-lejren corona-testes første gang. Derefter skal spillere og træner turen igennem igen tirsdag i næste uge, og først da kan de mødes igen onsdag, hvis de kan fremvise to negative tests.

