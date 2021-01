De to nykårede danske mestre i keglebillard - Vejbys Thomas Bræck (tv.) og BK Grøndals Charlotte Sørensen.

Genvandt DM i keglebillard

Efter en suveræn indsats genvandt Thomas Bræck fra Vejby Billardklub i weekenden det danske mesterskab i keglebillard, da det individuelle slutspil om mesterskabet for sæsonen 2019-20 omsider blev afviklet i Asaa Billardklub efter flere Corona-udsættelser.

Thomas Bræck besejrede i finalen sin mangeårige rival, den femdobbelte danske mester Johnny Hansen, Bristol Odense, og fik derfor revanche for tidligere finalenederlag mod Bristol-spilleren. I den indledende pulje åbnede Thomas Bræck med at besejre klubkammeraten Ole Nymark, der var hans finalemodstander ved mesterskabet for 2019, og efterfølgende fortsatte han det suveræne spil i de øvrige fem kampe.