Gensynsfesten fusede ud

Sport Nordsjælland - 03. september 2021 kl. 21:19 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Nordsjælland havde med stor forventning set frem til comeback'et i mændenes Håndboldliga, og langt hen ad vejen lignede det også fest et festligt gensyn. Men de glader miner blev afløst af skuffelse, da Nordsjælland formåede at sætte en femmålsføring over styr og overraskende tabe 29-27 til med-oprykkerne fra Skive.

Nordsjælland har ellers tilbragt meget tid i styrketræningslokalet, og det kunne også ses. Holdet havde et fysisk overtag mod Skive, der ganske vist må formodes at være et af letvægterholdene i ligaen.

Forsvaret var ganske kapabelt i 1. halvleg. Det startede med en fireblok bestående af Hakan Sahin og Kasper Kisum centralt - flankeret af Jesper Dahl og Andreas Magaard, og det gjorde, at Skive skulle arbejde hårdt for at få passeret den nye målmand Jimmi Andersen mellem stængerne.

Det gjorde, at Jeppe Cieslak lidt over midtvejs i 1. halvleg kunne bringe Nordsjælland foran 9-6 på et straffekast.

Nordsjællands angrebsspil gled flydende solidt styret af Tobias Jørgensen. Det var ikke til at se, at Jesper Dahl har været væk i et års tid på venstreback, og de to nye stregspillere Hakan Sahin og Andreas Magaard gav begge indtrykket af at være klare forstærkninger, og mod slutningen af halvlegen kunne Nichlas Hald bringe Nordsjælland på 15-10.

Men selvsamme Hald havde efterfølgende et par uheldige aktioner, og en af de førte også til en udvisning af Andreas Magaard. Den dårlige periode straffede Skive og Tobias Svend Rasmussen i særdeleshed. Han scorede fire gange i træk til 15-14, inden Jeppe Cieslak scorede halvlegens sidste mål på straffekast.

Til 2.halelgs start var Frederik Andersson tilbage i målet, men heller ikke han og forsvaret formåede for alvor at dæmme op for Skive og Tobias Svend Rasmussen. Men hvad værre var, så begyndte angrebsspillet at krakelere. I det første kvarter scorede Nordsjælland kun tre gange, og alle tre sat ind på straffe af Jeppe Cieslak.

Pludselig var der trukket mørke skyer op. Skive nåede at bringe sig foran 21-19.

Nordsjælland fik kortvarigt løsnet op og Jesper Dahl nåede at bringe Nordsjælland på 23-22, inden angrebsspillet igen slog knuder. Det straffede Skive effektivt og nåede at score fem mål i træk, inden Jeppe Cieslak fik reduceret med 24-27 med fire minutter igen.

Med ryggen mod muren fik Kasper Kisum reduceret til 26-27 med 70 sekunder igen, men Malte Justesen lagde efterfølgende bolden ind til 28-26 fra venstrefløj, og så løb tiden ud for Nordsjælland, selv om Kasper Kisum fik reduceret til 27-28.