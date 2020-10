Fynsk uge vel overstået

Som forleden mod HC Odense måtte Nordsjælland knokle igennem for at sikre pointene.

Nordsjælland forpassede en stor mulighed for at slå et hul midt i 1. halvleg, da Otterup-profilerne Anders og Thomas poulsen med 17 sekunders mellemrum blev ramt af en udvisning. Nordsjælland skulle spille næsten to minutter to mand i overtal, men fordelen blev forvaltet frygtelig ringe. Otterup vandt perioden 1-0.