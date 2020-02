Furesøs gråklædte kvinder skal også i sæsonen 2020/2021 trænes af Morten Petersson og Bent Wensien.

Furesø holder på trænerduo

Det er godt nok lige blevet til et par store nederlag i træk - først til topholdet fra Lyngby og senest tirsdag aften til København Håndbold i pokalturneringen.

Men der har Furesøs 2. divisionskvinder nok også bokset lidt over sin vægtklasse, og fra klubbens side er der fuld tiltro til holdets trænerduo med Morten Petersson og Bent Wensien.

Derfor har man valgt at forlænge aftalen med de to trænere, så de også står i spidsen for holdet i den kommende sæson - 2020/2021.

- Med Morten Petersson og Bent Wensien forsættelse sikrer vi kontinuitet, som er en vigtig del af det gode arbejde der sker i klubben lige nu. Vi er i klubbens bestyrelse enormt glade for, at vi efter endnu et succesfyldt år kan melde ud, at klubben har forlænget aftalerne med trænerne - som dermed kan forsætte det enorme flotte arbejde de har lavet i denne sæson, både på og uden for banen, lyder det fra sportschef Thomas Lyngholm i en pressemeddelelse.

- Vi mener, at Morten og Bent er teamet, der kan sikre stabilitet og bringe os videre mod mere succes. Vi har en klar aftale med Morten om, at der skal ske en fortsat udvikling af holdet og spillerne. Vi vil fra klubbens side støtte Morten, Bent og holdet i deres videre udvikling, og de har vores fulde tillid.

Cheftræner Morten Petersson føler sig selv som »blommen i et æg«, og derfor har det været naturligt for ham at fortsætte arbejdet.

- Vi har fået opbygget en rigtig fin spillestil, som stadig kan udvikles mere, og der kan og skal stadig lægges et lag på vores spil i begge ender af banen. Jeg tror også, vi har overrasket mange hold i år med vores hurtige spil og gode kontra. Så selvom vores gennemsnitsalder ikke er ret høj (19.4 år, red.), så har spillerne spillet på et højt niveau igennem det meste af sæsonen og stået sammen hver gang der var lidt modgang på banen, siger han.

- Vi har sammen med spillerne opbygget en god træningskultur hvor alle giver sig 100 procent til træning og presser hinanden, men samtidig har vi det også rigtig sjovt. Langt hen af vejen er det også vigtigt med et smil på læben. Vi glæder os enormt meget til den kommende sæson og over vi har forlænget vores kontrakter.

Furesø ligger i skrivende stund på en fjerdeplads i 2. division pulje 3 med 24 point - fire point efter Lyngby på førstepladsen. Lyngby har dog en kamp i hånden og slog netop Furesø med 27-18 i de to klubbers møde for et par uger siden.

Der resterer fem runder af sæsonen.