Furesø forlænger med duo

Heri lyder det videre: - Vi mener, at Søren og Mikkel er teamet, der kan sikre stabilitet og bringe os videre imod mere succes. Udover den gode nuværende trup, får truppen tilført et kuld af unge dygtige spillere, som rykker op fra U19, og klubben har derfor lavet en klar aftale med Søren og Mikkel om, at der skal ske en fortsat udvikling af hele truppen generelt og den enkelte spiller specifikt.

- Jeg glæder mig til, sammen med Mikkel, også i den kommende sæson at stå i spidsen for en rigtig spændende trup og forløse endnu mere af det store potentiale, som helt åbenlyst ligger i truppen. Det kommer vi til at gå benhårdt efter med hårdt arbejde i træningslokalerne kombineret med et smil på læben og godt humør, siger Søren Bach.