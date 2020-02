Simone Lund var skarp for Furesø og en stor del af et flot comeback i kampen mod Brøndby i aftes. Foto: Rudi Dalsgaard

Furesø blev råbt til live

Det var »dagen derpå« for Furesøs kvinder, der efter en kæmpe oplevede i pokalkampen mod København Håndbold skulle tilbage til hverdagen en fredag aften i en skolehal i Brøndby.

De første 30 minutter var lidt af en ørkenvandring for de nordsjællandske forhåndsfavoritter, der slet ikke virkede klar på at få gjort alle de små ting rigtigt. Det udnyttede hjemmeholdet på fortrinlig vis til at snuppe bolden fra Furesø gang på gang, og de hurtige angreb væltede ned mod gæsternes mål.