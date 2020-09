Se billedserie Christian Helev udligner på straffespark i 1. halvleg. Foto: Mads Hussing

Frederikssund vandt: Helevs herlige hattrick

Han var bænket mod Union, men viste i den grad målfarlighed mod BSF.

Christian Helev var manden, der med tre mål afgjorde kampen til Frederikssunds fordel, da de vandt 3-1 ude over BSF.

Frederikssund kom ud med større vilje og gejst end i sidste uges kamp i Københavns nordvestkvarter mod BK Union. Holdet var mere direkte, og især i sidste halvdel af 1. halvleg kom Frederikssund også frem til flere chancer.

Først måtte holdet dog bagud. BSF scorede hurtigt efter en bolderobring. Hjemmeholdet fik lov til at tage et frispark et godt stykke væk fra, hvor det blev begået, og det overrumplede Frederikssund, der indkasserede et mål få sekunder senere.

Det slog dog ikke udeholdet ud, der kom længere frem på banen. Med mere målsøgende spil kom det udlignende mål tættere og tættere på, men der skulle et straffespark til, før det var en realitet.

Det blev dømt efter en hovedstødsduel i feltet, hvor en forsvarsspiller efter dommerens mening ramte bolden med hånden. Christian Helev udnyttede den store mulighed.

Danmarksserien, pulje 1 BSF-Frederikssund 1-3 (1-1)

Mål: 1-0: David Bengtsen (13), 1-1: Christian Helev, straffespark (30), 1-2: Christian Helev (53), 1-3: Christian Helev (71)

Advarsler: Jannick Funch (17), Frederikssund, Oliver Foss (72), BSF, David Bengtsen (86), BSF, Pelle Sørensen (90), Frederikssund

BSF: Oliver Foss - Alexander Petersen, Marko Rajovic, Lukas Kiilerich, Andreas Frandsen - David Bengtsen, Rasmus Larsen, Jonas Vestergaard, Marcus Christensen, Emil Tidemand.

Frederikssund: Frederik Folkvardsen - Casper Damsgaard, Martin Hansen, Adam Kielsgaard - Patrick Dahm, Pelle Sørensen, Jannick Funch, Daniel Hacke (64: Christian Krogh) - Rasmus Gasberg (78: Mads Videbæk), Deniz Ates (70: Frederik Sommer) - Christian Helev.

Frederikssund havde bolden i nettet en gang mere i 1. halvleg, og de fik lov til at juble i 10-15 sekunder, inden dommeren reagerede på, at linjedommeren havde vinket bolden ude bag mållinjen.

Føringsmålet kom i 2. halvleg, hvor BSF kom længere frem på banen, men hvor udeholdet så havde bedre mulighed for at slå kontra. Det var det, der skete efter små ti minutter, hvor Christian Helev efter et par driblinger kunne sende bolden i nettet for anden gang i kampen.

Det blev også til hattrick til Helev, da han med 20 minutter igen afsluttede endnu et kontraangreb. PÅ dette tidspunkt havde Frederikssund fuldstændig styr på kampen, og holdet havde været farlige i flere omgange.

Hjemmeholdets målmand gik alt for langt ud på netop indskiftede Frederik Sommer. Han spillede den indover til Christian Helev, der havde nemt ved at prikke bolden i et tomt net.

Målet kom efter en periode, hvor både Rasmus Gasberg og Daniel Hacke havde haft muligheden for at score for Frederikssund, og hvor hjemmeholdet aldrig blev farlige.

Med sejren hænger Frederikssund fast i midterfeltet. Næste gang Frederikssund går på banen er lørdag 3. oktober hjemme mod Avedøre.