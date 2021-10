Se billedserie Frederikssund var lørdag på besøg hos Union i Danmarksserien. Foto: Rudi Dalsgaard 091021 SPH RD Frederikssund Union Foto: Rudi Dalsgaard

Frederikssund tabte til bundholdet

Sport Nordsjælland - 09. oktober 2021 kl. 14:16 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det blev til lidt af et hak i tuden for Frederikssund i Danmarksserien, da nordsjællænderne tabte 1-0 til bundproppen i pulje 1, BK Union, lørdag eftermiddag.

Sejrsmålet blev scoret kort før pausen af Bajram Huseini.

Frederikssund kom ind til kampen med fem point i de seneste tre kampe, og det gjorde dem til storfavoritter mod Union, der havde et rundt nul ud for sæsonens pointhøst.

Det var dog svært at se på banen i kampens indledning, hvor det rødklædte hjemmehold virkede opsatte og klar på at hente noget mere end bare et rundt nul.

Chancer var der dog ikke mange af, for angrebene løb ud i sandet, og i stedet var det Frederikssund, der fik den første afslutning - et hovedstød over mål af Patrick Dahm Nielsen.

Til gengæld var Union meget tæt på at komme foran efter 22 minutter efter lidt ballonbold inde i Frederikssund-feltet, og Tobias Andersen var tæt på at heade bolden i mål fra tæt hold.

De nordsjællandske gæster fik mere kontrol over kampen, som tiden gik, men det var som om, at offensiven blev for bred og nærmest alene endte i høje indlæg, der ser godt ud i statistikken, men også skal være meget præcise for at kaste noget af sig.

I stedet bragte Union sig foran lige før pausen, da Uffe Troensgaard fra kanten af feltet lagde et indlæg til bagerste stolpe, hvor Bajram Huseini dukkede op og dirigerede bolden ind til 1-0.

Efter pausen prøvede Frederikssund at skrue op for intensiteten, og det gav en noget hårdere affære, hvor begge hold bød ind. For gæsterne betød det dog også, at det tog lidt af fokus fra det spillemæssige, og det kneb med at skabe chancerne til en udligning.

Det gav en lang periode med stort set dødvande i kampen, men et par indskiftninger og rokader hos Frederikssund gav gæsterne overtaget.

Adam Kielsgaard var tæt på at udligne- fra tæt hold, men blev dømt offside, inden Nicolai Jægergaard kort efter fik sendt et fladt skud mod mål, men måtte se det reddet.

10 minutter før tid fik Deniz Ates fightet sig forbi Unions bagerste kæde, men vinklen blev lidt for spids, og afslutningen endte i sidenettet.

Union fik svaret igen med et løst skud og et direkte frispark fra Basti Sørensen, så det trak op til en spændende afslutning på kampen.

Fire minutter før tid skulle Mike Poulsen dog have afgjort kampen for Union, da han modtog en tværbold fra højre side, men fra tæt hold blæste han bolden over et ellers helt frit mål.

Mere blev det dog ikke til. Frederikssunds sidste spæde forsøg på at udligne løb ud i sandet, og så var Unions første sæsonsejr en realitet.