Frederikssund klar til næste runde

Det var to Danmarksseriehold, der havde trukket hinanden i Sydbankpokalens 5. runde. Frederikssund og Herlev havde et godt kendskab til hinanden fra tidligere sæsoners drabelige dyster, og tirsdagens aftenkamp stod ikke tilbage for dramatiske optrin.

Frederikssund var bedst i 1. halvleg, som de vandt med et enkelt mål. Frederikssunds Nicklas Lohals har specialtrænet i lange, farlige indkast. 18 minutter ind i opgøret fik han en mulighed. Indkastet blev headet tilbage mod kanten af straffesparksfeltet, hvor Martin Hansen, der med en knastør halvflugtning sendte bolden ind bag den tidligere Ledøje-Smørum målvogter Lasse Gram, der nu vogter mål for Herlev. Mere sevenlig fodbold blev der ikke vist i første halvleg, men til gengæld blev der krydset klinger, så det gav genlyd helt over til Vikingebopladsen bagved stadion.

Gæsterne fra Herlev kom ud til anden halvleg med det formål hurtigt at komme tilbage i opgøret, og det lykkedes for dem allerede efter et enkelt minuts spil. Frederikssunds Mathias Kristensen lagde an til en fræk dribling uden om Herlevs Daniel Tocado, men Herlevspilleren fik fat i bolden og tog den lige vej mod Frederik Folkvardsens mål. Udligningen var en kendsgerning, og de efterfølgende ti minutter kunne FIK`erne prise sig lykkelige over, at det ikke blev til yderligere et par scoringer til gæsterne.