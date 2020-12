Frederikssund henter i Hundested

Der har været gode pakker under træet hos Frederikssund i Danmarksserien, da tre nye spillere har meldt sig under fanen i Kalvøen.

Det drejer sig om de to nu tidligere Hundested-spillere, Nicolai Jægergaard og Rasmus Philipsen, samt Holbæks Jonas G. Hansen. Både Jægergaard og Hansen har tidligere spillet i Frederikssund, hvor Jægergaard var en del af den store årgang 1997, som for nogle år siden blev rykket op for at redde klubbens seniorhold.

- Det er tre spillere, der kender klubben og de ting, vi står for. Så de styrker os både på banen og til træning, hvor de vil være med til at hæve niveauet, siger Frederikssund-træner Martin Hilstrup.

- Samtidig er det nogle unge drenge - årgang 1999 og 1997 - så det er også med til at forynge os lidt og give truppen noget længere perspektiv. Lige nu har vi et hold, der skal kunne holde os oppe i Danmarksserien og kan jagte top fire, så vi undgår nedrykningsspillet. Det er vi stærke nok til, og kan vi holde sammen på truppen, så kan vi også tillade os at have ambitioner om at være med i kampen om oprykning til 2. division - eller hvad den nu kommer til at hedde.