Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Frederikssund godt fra start. To kludekasser og et gudemål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederikssund godt fra start. To kludekasser og et gudemål

Sport Nordsjælland - 27. marts 2021 kl. 16:38 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Frederikssund tyvstartede lørdag danmarksserien med en udsat kamp mod Fremad Valby fra efteråret, og med en sejr på 3-1 bragte Frederikssund sig ind i kampen om en vigtig plads i top 4.

Bedømt på de første 45 minutter var det helt fortjent. Efter 90 minutter var det mere tvivlsomt.

Frederikssund sad på det meste i første halvleg og kom frem til store chancer. Lynhurtige Deniz Ates sprintede i et tilfælde fra hele Fremad Valby-forsvaret og driblede også uden om målmand Kasper Juhl Jensen. Desuden kom debutanten Nicolai Jægergaard frem til tre rigtig gode muligheder, men den tidligere Hundested-angriber manglede lige den sidste skarphed. Der er dog ingen tvivl om, at angriberen bliver en gevinst for sin nye klub.

Medens der var masser af chancer til Frederikssund, så var føringsmålet efter en lille halv times spil noget af en kludekasse. Anfører Martin Hansen afsluttede i feltet. Hans skud blev blokeret, men bolden gik i en høj bue over målmanden og dumpede ned over stregen, mens Fremad-forsvaret noget passivt så måbende til.

Bundholdet Fremad Valby havde ikke alverden men var meget direkte i sit spil, og kort før pause fik gæsterne overraskende udlignet efter et stærkt raid op ad højrekanten af Cömert Öcal. Han sendte derefter et hårdt og præcist indlæg til bagerste stang, hvor Mathias Gonzales kom løbende direkte ind i bolden til 1-1.

Målet fik opgøret til at ændre karakter. Frederikssund kunne ikke få det til at hænge sammen i 2. halvleg. Fremad Valby sad på det meste. Mathias Gonzales var tæt på at score sit andet mål i kampen, men Martin Hansen fik blokeret på stregen. Mikkel Foged Hansen var tæt på med et frispark, der havde bud efter trekanten, og Cömert Öcal måtte se sit hovedstødsmål blive annulleret for offside.

Alligevel skulle det blive Frederikssund, der trak det længste strå. Daniel Hacke og Christian Helev gik nærmest i fællesskab hårdt ind i en hovedstødsduel tæt under mål og fik presset bolden ind over stregen.

Lige som det første Frederikssund-mål var det mere usædvanligt end kønt, men det tæller som bekendt alt sammen.

Og hvad de to kludekasser manglede i skønhed havde den tredje Frederikssund-scoring i rigelige mængder. Deniz Ates tæmmede en lang fremlægning i første sals højde, og i samme bevægelse flugtede han kanten af feltet ud i det lange hjørne.

Det var et mål, der havde fortjent et større publikum end de få, der havde taget opstilling uden for indhegningen af kunststofbanen på Kalvøen uden at komme i karambolage med forsamlingsloftet.