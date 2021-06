Se billedserie Adam Kielsgaard scorede to gange for Frederikssund - begge på hovedstød. Frederikssund-GVI i Danmarksseriens Oprykningspulje 1 Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Frederikssund drillede GVI

12. juni 2021
Af Rudi Dalsgaard

GVI tabte lørdag et skridt i kampen for at true Herlevs oprykningsgivende andenplads i Danmarksserien, da de blå-hvid satte en 2-0-føring over styr mod Frederikssund.

Nordsjællænderne fik udlignet på to dødbolden inden for fire minutter og kom hjem med 2-2 i bagagen.

I det blæsende solskin på kunstgræsset i Nymosen var det hjemmeholdet, der lagde bedst fra land ved at være meget på bolden og presse Frederikssund baglæns.

Gæsterne levede lidt på hurtige modangreb, og det var også tæt på at give pote efter 13 minutter, da evigt bevægelige Nicolai Jægergaard trak ind i banen og sendte et skud mod undersiden af overliggeren, men William Benzin i målet fik lige akkurat drejet bolden over mål.

I stedet kom hjemmeholdet foran fem minutter senere på en omstilling, som ingen på Frederikssund-holdet rigtig fik taget sig sammen til at stoppe, og til sidst ende bolden hos Marcus Zedler, der sparkede bolden i mål.

Ambulance på banen Fem minutter efter kom første halvlegs dramatiske højdepunkt så, da hjemmeholdets Frederik Madsen gik i kunstgræsset i et solouheld, hvor hans fod "sad fast" i underlaget og kostede et vrid i knæet. Et hurtigt blik på knæet fik de tililende hjælpere til at få tilkaldt en ambulance, og det gav en afbrydelse på godt og vel en halv time.

Det blev til en chance mere i halvlegen, da den blev genoptaget, men Frederik Folkvardsen i Frederikssund-målet klarede i fin stil et skud fra Sami El-Mannouti.

Mål: 1-0: Marcus Zedler (18), 2-0: (76), 2-1: Adam Kielsgaard (80), 2-2: Adam Kielsgaard (84) 1-0: Marcus Zedler (18), 2-0: (76), 2-1: Adam Kielsgaard (80), 2-2: Adam Kielsgaard (84) Anden halvleg blev indledt med et jagtende Frederikssund-hold, der dog stadig havde svært ved at få overtaget med bolden. Men to gange var Deniz Ates på spil. Først på egen hånd, en solotur og afslutning, siden med et aflæg til Nicolai Jægergaard, der sendte et skud lige forbi den ene stolpe.

Derfra satte GVI sig dog tungt på kampen og fik blandet andet sendt en afslutning på målrammen.

Koks kostede Der skulle dog et kiks fra Frederikssund-keeper Frederik Folkvardsen til, før der blev scoret. Han tabte bolden ned for fødderne af en Mads Hashiba, og så stod det 2-0 med 14 minutter tilbage.

Så måtte Frederikssund ty til lidt nemmere spillemæssige metoder - dødbolde. Og det gav bonus med det samme - begge gange ved Adam Kielsgaard.

Først headede han bolden ind til 2-1 med 10 minutter igen efter et frispark ind i feltet, og bare fire minutter senere headede han Deniz Ates' hjørnespark ind til udligning, 2-2.

GVI pressede på mod slutningen, men det blev ved at par "lige-ved-og-næsten" indlæg og det ene point til hver.