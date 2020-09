Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Fredensborg uden sejr men Farum blomstrer op

Sport Nordsjælland - 03. september 2020 kl. 22:54 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken Farum eller Fredensborg har fået den bedste start på sæsonen.

Faktisk var det så skidt, at Farum-træner Kjeld Svendsen efter to nederlag smed sin opsigelse på bordet, og i stedet var det op til et par langtidsskadede spillere at tage over.

Men det var måske lige det, der skulle til. I weekenden sejrede Farum i tredje forsøg i en målrig kamp mod Vallensbæk, og sent torsdag aften blev det til yderligere tre point på opvisningsbanen i Farum Park. Det var selv om Farum havde svært ved at passere en velspillende Magnus Hoffmann i Fredensborgs mål, der åbenbart følte sig godt tilpas på sin fars gamle hjemmebane, hvor Jan Hoffmann vogtede målet for FC Nordsjælland for 16 år siden i Superligaen.

Sjællandsserien pulje 1

Farum-Fredensborg 2-1 (0-1)

Mål: 0-1: Frederik Jegind Christensen (38), 1-1: Tobias Trampedach (74), 2-1: Lasse Lyby (79)

Fredensborg har tabt sine to første hjemmekampe, mens det er gået en tand bedre på udebane. Det var der også optræk til i aftes, hvor hjemvendte Frederik Jegind Christensen på Christoffer Schwarz' uselviske tværpasning med en hård inderside kunne bringe Fredensborg i front.

Det var ellers Farum, der havde haft et mindre overtag og var mest nærgående. Nikolaj Würr var tættest på med et forsøg på overliggeren efter en sprint over en banelængde.

Farum indledte 2. halvleg med et bombardement af kvalificerede afslutninger, men hver gang stod Hoffmann i vejen.

Fredensborg havde egentlig nok i at forsvare, men indimellem viste de grønne alligevel giftighed. Lige pludselig var Frederik Jegind tæt på at fordoble føringen, da han kom forrest på en tværbold, men han måtte se sin afslutning tage roden af stolpen.

I længden kunne det dog ikke gå godt for Fredensborg. Og med et kvarter igen gik det galt efter et hjørnespark, hvor Tobias Trampedach brugte sin store fysik til at komme højest og heade den fortjente udligning ind.

Bare fem minutter senere gik det igen galt efter et hjørnespark. Fredensborg-forsvaret fik ikke clearet ordentlig, og så kunne Lasse Lyby fra tæt hold dirigere bolden i nettet.

Dermed var kampen vendt på hovedet, og det kunne de færreste indvende noget mod.