Fredensborg i ønskestart. Stenløse tørster efter sejr

Fredensborg har fået en ønskestart på foråret med seks point i to kampe, og med sejr tirsdag aften 4-1 over Stenlsøe klemmer de grønne sig ind i top 7. Derimod nærmer Stenløse sig halvandet år uden en sejr. Seneste gevinst stammer helt tilbage fra oktober 2019.

Lige som Stenløse var blevet fuldtallige igen måtte gæsterne igen spille ti minutter i undertal, da Mads Møller fik et gult kort for et frispark på kanten af feltet. Anfører Kasper Anton sendte bolden fladt ind i feltet. Rønnebæk blev fikseret af en fremstormende Patrick Kofoed, og bolden gik over stregen. Kofoed hævdede efterfølgende hårdnakket, at han havde foden på indlægget. Det afviste Antonsen pure, og det så nu heller ikke sådan ud udefra.