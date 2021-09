Fra Supermand til brækket arm

Comeback er vigtigt for karrieren

Speedway: Jonas Seifert-Salk misser ikke bare store løb med sin skade. Han misser også en stor mulighed for at vise sig frem.



Af Rudi Dalsgaard



Resultater og store præstationer er i sig selv vigtige at opnå for en elitesportsmand.

Men når Jonas Seifert-Salk håber at komme sig hurtigt over de skader, han pådrog sig i sidste uges løb i Sverige, så handler det også om mulighederne i næste sæson.



For 2021 var hans første år som kører i både Danmark, Sverige og Polen, og det skulle der gerne bygges videre på - blandt andet via gode præstationer i sæsonens sidste store løb.



- Det handler om min karriere og mit navn. Jo mere opmærksomhed, man kan skabe om sig selv, jo mere bliver man automatisk tænkt på rundt omkring, så man kan være med i deres overvejelser, siger Jonas Seifert-Salk.



- Jeg vil jo gerne udvikle det til, at jeg kan leve af at køre speedway. Jeg laver ikke andet end at køre speedway.



Derfor vil han også gøre alt for, at han kan være med i de sidste to U21 VM-løb.



- Jeg har set, at jeg er spået til at køre med om topplaceringerne i U21-VM flere steder. Men jeg ser ikke min kamp som tabt, selv om jeg kun kan være med i den sidste finale, siger han.



- Jeg kan måske ikke vinde samlet - men jeg kan få et eller to gode løb, hvor jeg viser, hvad jeg kan. Så jeg kan stadig nå at bevise noget, selv om jeg ikke er med i toppen i slutstillingen.