Foto: Nordsjælland Håndbold har holdet klar

Skulle det hele ende med, at Nordsjælland Håndbold ikke får medhold i dets appel og at klubben tvangsnedrykkes til 1. division, så skal klubben trods alt ikke ud i en redningsaktion på spillerfronten. Der er nemlig allerede styr på tropperne uanset om klubben spiller liga eller 1. division på den anden side af corona-krisen.

I ugens løb er nemlig yderligere et par brikker faldet i hak. Målmand Frederik Andersson og playmaker Mathias Møller har nemlig bekræftet deres kontrakter med Nordsjælland Håndbold, der ellers var blevet mulige at opsige med tvangsnedrykningen.

- Vi regner med en trup på 14 spillere, og derud over laver vi aftaler med nogle unge spillere, der i første omgang skal være med til at sikre et højt niveau i den daglige træning, siger Jørn Blom Hansen.

- Kisum har været fuldstændig åben og ærlig. Han sagde allerede før jul, at han havde svært ved at se sig selv spille i 1. division. Det har han meldt klart ud, siger Jørn Blom Hansen, der dog ikke afskriver den stærke venstreback endegyldigt.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi utrolig gerne vil beholde Kisum. Han har været en virkelig stærk spiller for os, så vi begynder ikke at afkræve ham et endegyldigt svar. Han har lov til at afsøge markedet, siger Jørn Blom Hansen.