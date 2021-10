Andreas Schjelderup spillede en halvleg mod FC Helsingør i en reserveholdskamp og burde være klar til Superligakampen mod Vejle. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Forventer et bedre Vejle-mandskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forventer et bedre Vejle-mandskab

Sport Nordsjælland - 22. oktober 2021 kl. 07:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Efter en stribe svære kampe mod hold fra toppen af Superligaen, venter der nu FC Nordsjælland en håndfuld kampe mod hold, der på papiret ser lettere ud.

Den første er fredag aften ude mod Vejle, men det giver kun FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen, anledning til at understrege, at han ikke ser Vejle som et hold, der er let at slå.

Heller ikke selv om FCN vandt 3-1 hjemme over dem i sæsonens første opgør mellem de to hold.

- Styrken i en sæson ændrer sig. Der har lige været en landskampspause, og klubberne er begyndt at få folk i træning og bedre spillet ind på holdet. Det så man i Vejles tilfælde i kampen mod Brøndby, siger Flemming Pedersen.

- Det var deres mest homogene præstation i denne sæson, og de er lige ved at vinde - hvilket vi jo selv ved, hvor svært er.

- Så hold vil få op og nedture i løbet af en sæson. Vejle er et andet hold nu, end da vi mødte dem første kamp. Det er et andet hold med en anden stil og mange nye spillere.

Vejle skiftede tidligt ud på trænerposten, så Carit Falch røg ud til fordel for Peter Sørensen, der dog ikke har hjulpet Vejle til mange point. Men de røde fra Nørreskoven imponerede på Brøndny Stadion i weekenden og var tæt på at vinde.

For FC Nordsjælland handler det om at prøve at hente en tilrængt sejr efter seks kampe uden.

- Der er 10 kampe igen af grundspillet, og meget kan nå at ske. Men det er klart, at vi skal til at få nogle point på kontoen. Men først og fremmest skulle vi stoppe stimen af nederlag. Det fik vi gjort mod Midtjylland i søndags. Og så skal vi prøve at bygge videre på den præstation, vi lavede i første halvleg. Det er den, vi har haft mest fokus på, siger Flemming Pedersen.

- Der har hele tiden været en kæmpe energi på holdet. Men det giver da lidt ekstra, at vi ikke taber. For fem nederlag - og 12 indkasserede mål i de sidste tre kampe - gør ondt. Og når der går så mange mål ind, føles det som en si. Det skulle vi have stoppet og finde holdets fundament. Og så arbejder vi videre fra det.

- Det giver bare noget ekstra tryghed, at man ikke skal score fem mål i hver kamp for at vinde.

Det var især defensivt, FC Nordsjælland var ekstra opmærksomme mod Midtjylland i forsøget på at undgå omstillinger i mod sig. Det lykkedes til dels, men det vil stadig være et stort fokuspunkt mod Vejle.

- Vi prøver at fylde på i forhold til at forstå kampene. Som spiller har man ikke bolden i 96-97 procent af kampen, og der skal man læse kampen offensivt, defensivt eller være forudseende - være undervejs. Man skal tilbyde sig eller sikre holdet bagude. Den evne til at orientere sig er det, vi har haft stor fokus på. For det er dér, vi kan se, det er gået skævt, siger Flemming Pedersen.

Efter torsdagens træning kørte FC Nordsjælland mod det jyske, og fredag venter så en græsbane på Vejle Stadion. Den kan blive afgørende for, hvordan kampen forløber - og ikke mindst for den plan, FCN skal lægge.

- I løbet af oktober skifter banerne også karakter. De bliver lidt tungere, og det passer bedre til nogle hold. Og så må vi se, hvordan vi håndterer det - og hvor tung Vejles bane er. Den har set fint ud indtil videre, men den har fået en del vand. Vejles bane bliver tung lige som nogle af de andre baner i Superligaen, slutter Flemming Pedersen.