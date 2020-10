Forventer FCK-fight

FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sport Nordsjælland - 03. oktober 2020 kl. 09:23 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det har handlet om energi og overskud - eller mangel på samme - for FC Nordsjælland i denne Superligasæson indtil videre.

Efter to svage indsatsermod Brøndby og OB kom der i mandags et fysisk gennembrud, da FC Nordsjælland holdt dampen oppe og scorede fire mål efter pausen.

Så der har været en lettet stemning på træningsbanen i Farum, hvor cheftræner Flemming Pedersen og hans stab har været spændt på at se, hvornår indsatsen med at træne hårdere og mere i denne sæson ville være frugt.

Mandagens 4-1-sejr over Lyngby pegede på, at resultatet kan ses nu.

- De fysiske tal, vi har set fra mandagens kamp, var høje. Rigtig høje. Det gælder antallet af kilometer tilbagelagt, antal sprint og antal højintense meter løbet. Jeg tror, vi har 1500 højintense meter mere i kampen mod Lyngby, end vi havde mod OB. Det er noget, der ligner en 20 procents forbedring, siger Flemming Pedersen, der også fornemmer en anden tro på tingene hos sine spillere.

- Det giver også noget, at når spillerne kan mærke, at de har lidt ekstra energi og føler sig lettere. At arbejdet fra pres-season har givet mening. Det giver endnu mere energi og tro på tingenen. Vi kunne også se, at vi kunne holde et højt pres på Lyngby i 90 minutter.

Den energi skal FC Nordsjælland have med i Parken søndag.

- Det er også dét, det handler om mod FC København. Får de lov til at spille det tunge spil og sende bolde ind i feltet - dét er ikke vores spil. Der vil vi prøve at spille på vores præmisser, siger Flemming Pedersen.

Et såret dyr

Lyngby er et hold, der kæmper med resultaterne i denne sæson og burde måske på den front have ydet større modstand. Men den kommer givetvis i stedet fra FC København, der har fået en rigtig dårlig start på sæsonen. Bare ét point i tre kampe, og torsdag blev man så også slået ud af Europa League-kvalifikationen, hvilket ellers hele tiden har virket til at være FCK's nødplan.

Nu er det »bare« Superligaen, de skal koncentrere sig om.

- Man kan godt forvente, at de er som et såret dyr. De kommer til at fighte røven ud af bukserne for at komme tilbage på sporet. Det er sådan, det fungerer, når spillet ikke lige fungerer i fodbold. Så må man løbe de ekstra meter for hinanden. Det var det, de prøvede torsdag aften, bare uden at lykkes med det. Vi forventer også, at de kommer ud på den måde, siger Flemming Pedersen.

, Så det bliver, som det altid er derinde. Der er ingen tvivl om, at de kommer med et højt pres, som normalt inde i Parken, og der skal vi være rolige nok til at spille os ud af det og matche dem på spillet. De sidste par gange har kampene derinde ligget og vippet til sidst, og der har FCK trukket det længste strå til sidst. Der skal vi denne gang give dem kamp til sidste minut.

Kampen spilles søndag aften klokken 20.00 i Parken.