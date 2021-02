Fortætning i topstriden

Der er lige pludselig blevet tæt i toppen af Isligaen. Rungsted forpassede fredag aften chancen for at rykke fra med nederlag 3-5 hjemme i Hørsholm Skøjtehal til Aalborg på tredjepladsen, medens Esbjerg på andenpladsen mistede et skridt med nederlag til Herning, Dermed er der fortætning i toppen, og tre hold bejler til førstepladsen i grundspillet med en håndfuld runder igen.