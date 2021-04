Forsvarende mestre er klar til DM-finalen

Sønderjyske havde ikke held med stormløb i 1. periode og blev straffet for udvisninger.

To gange havde Sønderjyske en mand i boksen, og begge gange formåede Rungsted at score.

Så nu er Rungsted klar til finalen med en føring på 4-1 i serien, der kunne være gået ud i syv kampe. Nu er der tid til at lade op til finaleserien, der også kan risikere at ryge ud i syv kampe.

Sønderjyske havde jo i den grad kniven for struben ved at være bagud med 1-3 i serien, hvor det hold, der først når fire sejre er kvalificeret til finalen. Og det kunne ses på gæsternes indsats lige fra første fløjt.

Rungsted blev naglet fast i egen zone, og det virkede som ambitionen i det mindste at få ekspederet pucken ud af egen zone, så der blev tid til at få skiftet ud, så en ny kæde kom på isen.

-Den gode stemning i truppen viser sig også i hverdagen, når der bliver træner igennem. Folk tager det virkelig alvorligt med at spise sundt og få den nødvendige hvile, som anfører Joachim Holten Møller, sagde forleden til Frederiksborg Amts Avis

Rungsted var meget sjældne gæster i Sønderjyskes forsvarszone, hvor Patrick Galbraith ikke havde meget at se til. Han var dog ved at tabe en puck i kassen på et forsøg fra Rungsted.