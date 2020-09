Send til din ven. X Artiklen: Forrygende flot fodbold i Hørsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forrygende flot fodbold i Hørsholm

Sport Nordsjælland - 03. september 2020 kl. 22:46 Af Torben Klarskov

For to sæsoner siden var Hørsholm i sidste spillerunde på besøg i Hundested, der indtil denne sidste kamp i foråret ikke havde tabt i 10 kampe. Hundested tabte denne 11. kamp, men rykkede op til Sjællandsserien alligevel, mens Hørsholm måtte vente endnu en sæson på oprykning.

Nu stod de så overfor hinanden. Denne gang var det Hørsholm, der lagde kunstgræs til.

Og hvilken match det blev. Intenst tempo gennem hele kampen. Hørsholm klart bedst i første halvleg, hvor de profiterede at have gode løb uden bold, hvilket gjorde, at der opstod mange overtalssituationer, hvor gæsterne fra Hundested blev overspillede.

Hørsholm kom foran efter en halv times spil. Oscar Dargis stod for kampens første scoring tæt inde under mål, og blot et minut senere blev det 2-0, da Hørsholms venstre offensive back Christian Groth Møller efter et par lynhurtige første gangs afleveringer kunne udplacere Christian Solhøj i Hundested målet.

Hundested var nede i sækken, og mange senere Hørsholm angreb kunne have gjort det hele endnu værre. Men pludselig ud af ingenting befandt Magnus Svalberg sig bag Hørsholm forsvaret, og fra en meget spids vinkel fik han ekspederet bolden op i de fjerneste målhjørne til reducering 1-2.

Men Hørsholm var dog ikke helt færdige. Hørsholms Gabriel Petersen tog et voldsomt rush op ad banen, og sendte Hørsholms tredje mål i kassen, ligeledes fra en svær vinkel.

Da Hørsholm tidligt i anden halvleg fik et straffespark, som Joakim Dam sikkert scorede på, kunne man godt have forestillet sig, at Hundested ville kaste håndklædet i ringen.

Men det skete ikke. Tværtimod var Hørsholm scoringen til 4-1 tilsyneladende det. der skulle få Hundested til at folde sig ud.

Nu var det gæsterne, der var ovenpå i kampen. Ind på banen kom den tidligere back Casper Rimmer, og han havde tydeligvis savnet fodboldspillet efter en lang skadespause, for han var lige så vild som køerne, når de kommer på græs i det tidlige forår. Først headede han et hjørnespark fra Nicolai Jægergaard i nettet, og blot et par minutter senere tog en vis herre fat i Rimmer, der buldrede igennem Hørsholm forsvaret og reducerede til 3-4.

Hundested var tæt på at få det ene point med hjem, men savnede heldet i de afgørende situationer. Hørsholm fik dog den største mulighed for endnu en scoring. Hundesteds målmand Christian Solhøj var løbet med frem i de døende sekunder. Han nåede ikke helt hjem, da Sorab Niazi sendte en bold mod det tomme mål, men Jeff Fausild havde set, at faren lurede og han nåede at sparke bolden væk fra selve målstregen.

Man var helt forpustet efter dette flotte opgør, hvis underholdningsværdi langt oversteg, hvad man ofte bliver budt i de højere rækker.