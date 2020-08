Forlænger med midtbanemand

Oliver Kjærgaard er ud af Lyngbys talentskole, men forlod klubben, da den havde økonomiske problemer for at tage til norske Tromsø. Her udløb hans kontrakt med kalenderåret 2019, så han var fri på markedet, da FC Hesingør henvendte sig.

- Vi har et rigtig godt sammenhold i truppen, samtidigt med at vi har opbygget en god vindermentalitet. Jeg føler, at FCH er det helt rigtige sted for mig at udvikle mig. Jeg kan mærke, at jeg i dén grad har rykket mig, både menneskeligt og fodboldmæssigt, og jeg har været meget glad for at FC Helsingør har givet mig chancen, siger Oliver Kjærgaard selv.