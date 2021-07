Mikkel Hansen og Landin-brødrene i en afslappet stund på Marienlyst. Foto: Scanpix Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Forkælelse på Marienlyst

Sport Nordsjælland - 06. juli 2021 kl. 22:17 Af René Larsen

Man kan med rette mistænke håndboldlandsholdets assistenttræner Henrik Kronborg i at have en finger med i spillet i valget af træningslejr. Han kan spadsere fra Marienlyst Strandhotel hjem til privaten på fem minutter, men det er ikke for at sove i egen seng, at assistent-landstræneren har lobbyarbejdet for at henlægge de sidste OL-forberedelser til Helsingør.

- Da vi talte om, at vi skulle et godt sted hen, så foreslog jeg det her. Man bor godt og spiser fantastisk, og der er rigtig gode forhold oppe i hallen, Der er alt, hvad vi skal bruge, så hvis vi lige skulle opgradere lidt, så var dette, hvad vi skulle bruge, siger Henrik Kronborg.

Og selv om han er tæt på hjemmet, så er han lige som resten af truppen indlogeret på hotellet, og først tirsdag i den kommende uge har spillere og trænere en friaften, hvor de kan pleje familie og venskaber uden for OL-boblen.

Indtil da står den på træning og restitution.

- Det bliver en kombination af at få trænet godt - men også at få slappet af og hygget sig, siger Henrik Kronborg og uddyber:

- I dag har vi har lidt kommercielle ting på programmet, men der er også planer om lidt golf og lidt padel-turnering for at hygge os lidt. Og hvis vejret er godt, kan folk sidde ude og drikke kaffe og gå en tur på stranden om eftermiddagen

- Det har været en vanvittig hård sæson for alle. Og det gælder ikke mindst spillerne fra Bundesligaen, der først sluttede i søndags og kun har haft en uges fri.

- Vi har en uge her i Helsingør og ti dage i Japan, inden det hele går løs. Vi lægger mere og mere på, men i og med at vi kun har en træning om dagen, så har de også tid til at komme sig. Vi skal ind i de rytmer, som vi længe har trænet. Men det er også længe siden, at vi har været samlet allesammen. Det har vi jo ikke været siden januar, siger Henrik Kronborg.

Landskamp i Hillerød Det sportslige højdepunkt under træningslejren i Nordsjælland foregår på mandag, når Danmark spiller en træningskamp mod Sverige i Royal Stage i Hillerød. Det er således en gentagelse af VM-finalen tidligere på året i Egypten, hvor Danmark sikrede sig trofæet.

Sverige har således revanche til gode, men begge mandskaber kigger formentlig længere frem mod OL, hvor de to nationer mødes i den sidste runde i gruppespillet. Det giver mandagens landskamp en ekstra dimension.

- Svenskerne er i træningslejr i Malmö, så de var tæt på. Alternativet var, at vi skulle flyve et sted hen - eller få fløjet en anden modstander ind. Det er ikke så nemt i denne corona-tid, så vi har valgt det muliges kunst, siger Henrik Kronborg og fortsætter:

- Der er da nogle ting, som vi arbejder med frem mod Sveriges-kampen, som vi ved, at vi kan bruge, men som vi nok ikke vil spille ud nu, så de kan forberede sig på det. Men omvendt, så får svenskerne også fire puljekampe, som de kan se på video, inden vi mødes til OL i kamp fem. Så det er nok begrænset, hvor meget vi kan overraske hinanden. Det er en fin modstander at møde. Vi bliver målt og matchet på højeste niveau, og det er perfekt, for så kan vi se, hvor vi skal sætte ind og rette til, siger assistent-landstræneren.

Ud over Sverige møder Danmark i gruppespillet: Japan, Egypten, Bahrain og Portugal. Det er på papiret den nemmeste af de puljer.

- Det gør så også, at hvis vi rammer en kvartfinale, så får vi en fandens hård modstander. Det ligner Tyskland, Norge, Spanien eller Frankrig, så det bliver benhårdt. Så vi kunne måske godt have tænkt os, at puljerne var blevet mixet lidt mere, men sådan blev det ikke, konstaterer Henrik Kronborg.