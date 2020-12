I en stort set tom hal i Rungsted sejrede hjemmeholdet for første gang i år over topholdet Aalborg. Foto: Mads Hussing

For første gang i over et år: Rungsted sejrede mod Aalborg

Ikke siden 18. oktober 2019 har Rungsted vundet en ligakamp over Aalborg, men det skete denne søndag, hvor Aalborg blev sendt hjem med et nederlag på 3-0 i bagagen.

27. december 2020

Foran en næsten tom hal blev det til en sejr over topholdet Aalborg, som for første gang i denne sæson måtte gå fra isen uden at score.

- Vi leverer en god og koncentreret indsats, og det skal til for at slå Aalborg. Vi har set før, at vi har spillet gode sekvenser mod dem, men så har vi slækket lidt, og så taber vi.

- I dag har vi spillet 60 koncentrerede minutter, og så kan man vinde, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

De afgørende momenter kom i de første seks minutter af 2. periode, hvor Mattias Persson to gange fra næsten samme sted sendte pucken ind bag Aalborgs målmand George Sørensen, der måske nok kunne have gjort mere for at holde de to skud ude.

Isligaen Rungsted-Aalborg 3-0

(0-0,2-0,1-0)

Mål: 1-0: Mattias Persson (20.29), 2-0: Mattias Persson (26.13), 3-0: Bertram Jelert (52.05)

I hallen - hvor der normalt til en topkamp ville have været mange tilskuere - var der 12 vagter, direktøren, sportschefen, et par skadede spillere og syv personer i forbindelse med dommerbordet, men ellers var der helt tomt.

De kunne se Jonas Røndbjerg få comeback i Rungsted-trøjen, og det slap han godt afsted fra.

Jonas Røndbjerg har været i udlandet de seneste fem år, hvor det blandt andet er blevet til et svensk mesterskab med Växjö og derefter en tur til Nordamerika, hvor han blev draftet af Vegas Golden Knights allerede i tredje runde.

Mens NHL og de andre ligaer i Nordamerika ligger stille, så har Jonas Røndbjerg trænet med i Rungsted, og nu har han også fået en kontrakt, der gælder for resten af året, eller når Vegas Golden Knights kalder ham tilbage.

- Jeg synes, han ser godt ud og har god fart i skøjterne. Han fik også en assist. Jeg tror, han bliver en gevinst for os, siger Thomas Friberg.

Jonas Røndbjerg var placeret i 4. kæden med blandt andre Bertram Jelert, og det var netop Jelert, som Røndbjerg assisterede til scoringen til 3-0.

Rungsted fik to sene udvisninger, som kunne have givet lidt spænding i kampen.

- Vi bakker lidt for at forsvare føringen, og så overlader vi initiativet. Så er man mere tilbøjelig til at få udvisninger, siger Thomas Friberg.

Det var ellers en kamp med få minutter i straffeboksen, og det var også en af nøglerne til Rungsteds sejr.

- Det er klart, at det er to hold, der er relativt gode i powerplay. Men der er ikke scoret mål i powerplay i dag, siger Thomas Friberg, der lige efter kampen konstaterede:

- Det er første gang, Aalborg bliver holdt fra at score i år. Det er selvfølgelig også en måde at vinde ishockeykampe på.

Thomas Friberg vidste ikke på stående fod, hvor længe det var siden, at Rungsted senest vandt over Aalborg i en ligakamp.

- Jeg ved det ikke, men det er længe siden, siger han med et grin og tilføjer:

- Det var det sidste hold, vi manglede at slå i år, så det var godt lige at få sat hak ved den.

Men det var altså 18. oktober 2019, Rungsted senest vandt over Aalborg i ligaen. Kampen blev spillet i Rungsted, og hjemmeholdet vandt 3-1.

Rungsted skal i aktion allerede på tirsdag, hvor Rødovre gæster Rungsted.