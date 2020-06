Første triumf på hjemmebane

Men så virkede det som om, at Emilie Francati smed alle nerver over bord og løftede pludselig sit spil. Væk var de uprovokerede fejl og pludselig var Barritza noget i defensiven. Francati fik reduceret til 5-4.

Men Barritza formåede at holde nerverne i ro og pressede samtidig Francati til at sende bolden ud af banen to gange efter hinanden, og det var nok til at sikre sejren.