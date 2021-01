Første træningsdag i Hillerød

Hillerød Fodbolds 2. divisionshold var søndag samlet for første gang i det nye år til opstartstræning under den nye cheftræner Christian Lønstrup.

Det blev til godt to timers træning på kunstgræsbane 2 på Hillørød Stadion, hvor der udover cheftræneren også var et par andre nye ansigter, som kan blive en del af 2. divisionsholdet.

Slagelses offensivspiller Rasmus Tangvig trænede med og på sidelinien var også John Bredal, der tidligere har været assistenttræner for Christian Lønstrup i FC Roskilde. Den rolle er han også tiltænkt i Hillerød, men for både Bredal og Tangvig gælder det, at de sidste detaljer lige skal på plads, før aftalerne er officielle.

- Vi starter med at se holdet an. Der er et par nye ansigter nu, og vi skal se hinanden an. Der kommer nok nogle stykker forbi og skal vise sig frem løbende, men vi skal slet ikke ud og hente 10-12 nye spillere. Vi kigger de steder, hvor vi mangler noget og kan supplere truppen, siger sportschef i Hillerød Fodbold, Jackie Rasmussen.