FC Nordsjælland tog sin første titel som kvindeklub med en 1-0-sejr i pokalfinalen over FC Thy/Thisted Q.. Billedet er fra fejringen af bronzemedaljerne. Foto: Kenn Thomsen

Første titel til FCN-kvinder

Sport Nordsjælland - 04. juli 2020 kl. 17:29 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mesterskabet og kampen om en plads i Women's Champions League forduftede for FC Nordsjælland, men lørdag eftermiddag blev døren åbnet til klubbens pokalskab.

For med en sejr på 1-0 ude over FC Thy/Thisted Q tog FCN sit første trofæ på kvindesiden - endda i sin første sæson i landets bedste række.

Pokalfinalen startede meget jævnt uden de store muligheder i nogen af enderne, men det var FC Nordsjælland, der forsøgte at styre kampen med bolden på fødderne.

De havde dog svært ved at finde hullerne i hjemmeholdets forsvar, så der skulle en soloaktion til for at skabe en chance. Den kom fra Lærke Tingleff, der satte fart og gik forbi et par modstandere, inden hun sparkede bolden på overliggeren hos målvogter Maja Bay Østergaard.

I stedet blev halvlegens dramatiske højdepunkt et sammenstød mellem FC Nordsjællands Amalie Vangsgaard og Thy/Thisteds-anfører Mathilde Kjeldgaard. Tacklingen var ren fra begge parter, men Kjeldgaard endte med at falde skævt ned på sin venstre skulder, måtte bæres fra banen og siden køres på skadestuen med det, der viste sig at være et brækket kraveben.

Med sin mest centrale spiller ude tabte Thy/Thisted noget af sin optimisme og energi, og FC Nordsjælland slog hurtigt til. Florentina Olar sparkede på mål fra distancen, hvilket Maya Bay Østergaard klarede i fin stil i første omgang, men FCN's Camilla Kur var hurtigst over returen og fik lige akkurat sneget den end over stregen til 1-0 - to minutter inde i første halvlegs overtid.

Straks i anden halvleg var det tæt på 2-0, da Thy/Thisteds Cecilie Struck kiksede en clearing og var tæt på at dirigere bolden ind i eget mål, men igen var målvogter Maja Bay Østergaard vågen og fik klaret situationen.

FCN overtog langsomt kampen mere og mere, og Katrine Møller Kühl sendte efter 60 minutter et spark lige over mål, lige som hun var tæt på at få afsluttet et flot FCN-angreb, men fik sparket over bolden.

Det endte dog uden flere mål, og de sidste 10 minutter blev en meget nervøs affære uden den store kvalitet. Det var der til gengæld i FCN-spillernes jubel, da kampen blev fløjtet af.

Pokalfinalen, kvinder

FC Thy/Thisted-FC Nordsj. 0-1 (0-1)

Mål: 0-1: Camilla Kur (45)

Tilskuere: 342