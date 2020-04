Første tilgang efter nedrykning

- Jeg har gennem det seneste års tid fået et rigtigt godt indtryk af Nordsjælland Håndbold: både truppen, trænerteamet og hele set-up'et, og jeg oplever det derfor som det helt rette sted for min udvikling. Jeg er rigtig glad for at blive en del af projektet, der skal få Nordsjælland tilbage i ligaen, erklærer Thomas Løssl Kjærgaard, og føjer til, at han blive student til sommer og tager et sabbatår, hvor han glæder sig til at få masser af tid til håndbold.