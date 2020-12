FC Fjordbold - her fra en tidligere kamp - kunne juble over sæsonens første sejr. Foto: Rudi Dalsgaard

Første sejr til Fjordbold

Der blev rundet både store og små milepæle for FC Fjordbold i lørdagens hjemmesejr over oprykkerne fra FC Nordhavn.

Den mindste var, at det var FC Fjordbolds første sejr i denne sæson, og den kom altså i hus i sæsonens fjerde forsøg efter to nederlag og en uafgjort.

Den noget større milepæl var, at da Simon Jørgensen endnu en gang fremgik af holdkortet for Frederikssund-holdet, blev det hans 100. kamp i Fjordboldtrøjen.

Og det kostede dyrt, at Fjordobld begik endnu et frispark med syv minutter tilbage af første halvleg, for her lykkedes det Lasse W. Jensen at bringe gæsterne foran 2-1.