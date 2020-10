Se billedserie Koch Bar og Værløse spillede søndag sin førset hjemmekamp i sæsonen 2020/2021. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Første sejr i hus

Sport Nordsjælland - 18. oktober 2020 kl. 17:45 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Efter en krads start mod nogle stærke hold fra Pro A-delen af Basketligaen, kom Værløse på sejrskurs søndag eftermiddag med en sejr på 82-77 over Bears Academy.

Første halvleg blev en både lige og rodet affære, hvor de to hold skiftedes til at lave flotte aktioner i den ene ende for så bare at smide det hele væk igen ved at kvaje sig i den anden.

Så det hele bølgede frem og tilbage i Søndersøhallen, hvor der var fundet plads til tilskuere, men også en masse coronarestriktioner, som tiden jo kalder på.

Hos Værløse hvilede hjemmepublikums øjne især på tilbagevendte Peter Møller, der har været på college og spillet et par sæsoner i Svendborg, inden han nu er tilbage i Værløse, hvor det hele startede - og på amerikanske Koch Bar, der giver Værløse noget tiltrængt længde under kurven.

Begge gjorde fine indtryk, men det er også tydeligt, at man ikke kører på alle cylindre i samarbejdet som hold. Det bliver givetvis bedre som sæsonen skrider fremad.

Basketligaen

Værløse-Bears Academy 82-77



(19-21, 19-16, 20-15, 24-25)

Værløse: Peter Møller 17, Mathias Bak Christensen 17, Koch Bar 13, Martin Poulsen 13.

Bears Academy: Keane Thomann 25.

Tilskuere: 100 (19-21, 19-16, 20-15, 24-25)Peter Møller 17, Mathias Bak Christensen 17, Koch Bar 13, Martin Poulsen 13.Keane Thomann 25.100 Med pausestillingen 38-37 kom Værløse bedst ud til anden halvleg, og hjemmeholdet lykkedes med at holde Bears Academy på afstand. Man fik endda slået et lille hul sidst i tredje periode, da Alexander Agerskov satte en treer til 54-48. Mathais Bak Christensen scorede periodens sidste to point til 58-52 inden de afgørende 10 minutter.

Her virkede hjemmeholdet fortsat i kontrol, men tre minutter inde i perioden vendte vinden. Gæsternes Magnus Steen Jespersen stjal bolden og lagde den i kurven, inden Mads Bro Hansen satte en treer, og så trak Værløse en timeout bagud 64-66.

Derfra byttede holdene lidt scoringer, men Værløse fik en smule luft, da Koch Bar først satte to straffekast til 75-72 og kort efter blokerede et skud i den anden ende. Bears' Keane Thomann svarede igen med to point, inden Mathias Bak Christensen greb bolden, kiggede på stregen for at sikre sig, han var bare treeren og så sendte bolden i kurven til 78-74 med 51,7 sekunder igen.

Værløse stjal bolden ved det efterfølgende indspil, og Mathias Bak Christensen var millimeter fra at lave en fræk alley-oop-aflevering til Koch Bar, men kampen levede videre.

Keane Thomann brændte dog en lang toer, og så måtte Bears til at fejle for at stoppe tiden. En Bears-treer fra Gustav Rønneholt Johansen til stillingen 80-77 udskød sejrsjublen, men Værløse endte med at vinde 82-77.