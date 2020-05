Fodboldplanen er klar: Nu kribler det i FC Nordsjælland

Fodbold: FC Nordsjællands sportschef Jan Laursen er optimistisk omkring en genopstart af Superligaen med en stribe nye protokoller, der skal sikre spillere og ledere mod at blive smittet med Coronavirus. Det handler om fodbold, men også om at holde liv i en stor branche.

Fodboldens Divisionsforening har præsenteret en alenlang protokol med anvisninger til, hvordan man kan genoptage Superligaen med så lav smitterisiko som overhovedet muligt, og nu håber man så at kunne få lov til at spille fodbold igen inden udgangen af maj.

Individuelle måltider, rejser til udekampe hver for sig, taktikmøder under åben himmel og daglige undersøgelser og test af spillere og ledere.

